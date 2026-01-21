Femminicido di Yana Malaiko si torna in aula | per l' ex fidanzato Dumitru Stratan processo di secondo grado
Il processo di secondo grado per il femminicidio di Yana Malaiko si terrà il 25 marzo presso la Corte d'appello di Brescia. L'udienza riguarda l'omicidio e l'occultamento del corpo dell'ex fidanzato, Dumitru Stratan. L'evento si svolgerà a Castiglione della Stiviere, in provincia di Mantova, e rappresenta un passaggio importante nel percorso giudiziario di questa tragica vicenda.
Castiglione della Stiviere (Mantova), 21 gennaio 2026 – L' omicidio di Yana Malaiko e l' occultamento del suo cadavere saranno il 25 marzo davanti alla Corte d'assise d'appello di Brescia per il giudizio di secondo grado. Il 6 marzo del 2025 i giudici dell'Assise di Mantova avevano condannato a vent'anni di carcere l'ex fidanzato Dumitru Stratan, 36 anni, moldavo. Era c aduta l'aggravante della premeditazio ne e non era stato ergastolo come richiesto dal pubblico ministero Lucia Lombardo. In sede di udienza preliminare Stratan aveva chiesto il giudizio abbreviato, precluso però dalla premeditazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il 20 gennaio 2023 la ragazza fu assassinata a Castiglione delle Stiviere, poi il corpo venne abbandonato in una stradina di campagna al confine con Lonato. Il papà Oleksandr: «Yana è stata uccisa dalla violenza, ma anche da una sentenza che non restituis - facebook.com facebook
