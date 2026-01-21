Il processo di secondo grado per il femminicidio di Yana Malaiko si terrà il 25 marzo presso la Corte d'appello di Brescia. L'udienza riguarda l'omicidio e l'occultamento del corpo dell'ex fidanzato, Dumitru Stratan. L'evento si svolgerà a Castiglione della Stiviere, in provincia di Mantova, e rappresenta un passaggio importante nel percorso giudiziario di questa tragica vicenda.

Castiglione della Stiviere (Mantova), 21 gennaio 2026 – L' omicidio di Yana Malaiko e l' occultamento del suo cadavere saranno il 25 marzo davanti alla Corte d'assise d'appello di Brescia per il giudizio di secondo grado. Il 6 marzo del 2025 i giudici dell'Assise di Mantova avevano condannato a vent'anni di carcere l'ex fidanzato Dumitru Stratan, 36 anni, moldavo. Era c aduta l'aggravante della premeditazio ne e non era stato ergastolo come richiesto dal pubblico ministero Lucia Lombardo. In sede di udienza preliminare Stratan aveva chiesto il giudizio abbreviato, precluso però dalla premeditazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Femminicido di Yana Malaiko, si torna in aula: per l'ex fidanzato Dumitru Stratan processo di secondo grado

Il 20 gennaio 2023 la ragazza fu assassinata a Castiglione delle Stiviere, poi il corpo venne abbandonato in una stradina di campagna al confine con Lonato. Il papà Oleksandr: «Yana è stata uccisa dalla violenza, ma anche da una sentenza che non restituis - facebook.com facebook