L’associazione SEA Index, dedicata alla sostenibilità nel settore degli superyacht, ha annunciato una collaborazione con l’azienda italiana Nanni. L’obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra prodotte dalle imbarcazioni di lusso. La partnership si concentra su azioni pratiche e misurabili per migliorare le performance ambientali delle imbarcazioni e promuovere pratiche più sostenibili nel comparto.

La Superyacht Eco Association SEA Index ha avviato una collaborazione con l’azienda italiana Nanni per rafforzare ulteriormente un approccio concreto e orientato all’azione all’interno dell’industria dello yachting. L’alleanza è stata presentata durante il 30° Captains’ Forum allo Yacht Club de Monaco, davanti a una platea composta da comandanti, esploratori e specialisti internazionali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Yacht Club de Monaco, SEA Index rafforza l’alleanza con Nanni per ridurre le emissioni

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