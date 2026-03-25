Yacht Club de Monaco SEA Index rafforza l’alleanza con Nanni per ridurre le emissioni
L’associazione SEA Index, dedicata alla sostenibilità nel settore degli superyacht, ha annunciato una collaborazione con l’azienda italiana Nanni. L’obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra prodotte dalle imbarcazioni di lusso. La partnership si concentra su azioni pratiche e misurabili per migliorare le performance ambientali delle imbarcazioni e promuovere pratiche più sostenibili nel comparto.
La Superyacht Eco Association SEA Index ha avviato una collaborazione con l’azienda italiana Nanni per rafforzare ulteriormente un approccio concreto e orientato all’azione all’interno dell’industria dello yachting. L’alleanza è stata presentata durante il 30° Captains’ Forum allo Yacht Club de Monaco, davanti a una platea composta da comandanti, esploratori e specialisti internazionali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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