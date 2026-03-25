Yacht Club de Monaco la premiazione degli Explorer Awards tra ricerca e tutela degli oceani

Lo Yacht Club de Monaco ha organizzato la sesta edizione degli Explorer Awards, una cerimonia dedicata alla ricerca e alla tutela degli oceani. L’evento si è svolto presso la sede del club e ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari settori legati alla tutela ambientale e alla scoperta marittima. La premiazione ha riconosciuto progetti e iniziative incentrate sull’esplorazione e sulla protezione delle acque profonde.

Lo spirito di esplorazione e l’innovazione sono stati protagonisti della sesta edizione degli Explorer Awards dello Yacht Club de Monaco, ospitati proprio dal club monegasco. La cerimonia ha concluso quattro giorni di incontri e dibattiti dedicati all’esplorazione, alla scienza e all’innovazione tecnologica, riunendo esploratori, scienziati e pionieri impegnati nella costruzione di un futuro più sostenibile. Principe Alberto II: “L’innovazione è una leva essenziale”. Ad aprire la serata è stato il principe Alberto II di Monaco, presidente dello Yacht Club de Monaco, che ha sottolineato il significato profondo dell’evento e la sua missione di promuovere la conoscenza e la scoperta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Yacht Club de Monaco, la premiazione degli Explorer Awards tra ricerca e tutela degli oceani Articoli correlati Nautica, super yacht Simena protagonista del ‘Day of Exploration’ allo Yacht Club de MonacoDal 21 al 24 marzo, lo Yacht Club de Monaco ospiterà il ‘Day of Exploration’, un evento di quattro giorni che riunirà i membri dell’Explorers Club di... Leggi anche: Yacht Club de Monaco, primo giorno di gare per la Monaco Optimist Team Race Una raccolta di contenuti su Yacht Club de Temi più discussi: Yacht Club de Monaco, focus sul ruolo dei capitani nell’esplorazione; Nautica, allo Yacht Club de Monaco debutta la Yachting student fair; Nautica: allo Yacht Club de Monaco sfida tra chef, Carlo Cracco in giuria; Stop al mondo elitario degli Yacht, dobbiamo renderlo più popolare. Yacht Club de Monaco, SEA Index e Nanni uniscono le forze per promuovere la sostenibilitàLa Superyacht Eco Association SEA Index ha avviato una collaborazione con l’azienda italiana Nanni per rafforzare ulteriormente un approccio concreto e ... lapresse.it Nautica: allo Yacht Club de Monaco focus sul ruolo dei capitani nell’esplorazioneLa 30esima edizione del Captains’ Forum allo Yacht Club de Monaco ha preso una nuova direzione, offrendo una prospettiva più ampia sul ruolo dello yachting ... lapresse.it Allo Yacht Club de Monaco una giornata dedicata all’esplorazione, tra gli ospiti Steve McCurry. #lapresse #Monaco #stevemccurry Guarda il video : - facebook.com facebook