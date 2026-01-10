Guerra Ucraina missili russi su Kiev nella notte | niente luce e riscaldamento nella capitale

Nella notte, Kiev è stata colpita da missili russi, provocando blackout e interruzioni del riscaldamento. L’attacco ha causato quattro vittime e danneggiamenti alle infrastrutture civili, evidenziando la persistente tensione nella regione. Questo episodio si inserisce in un contesto di conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina, con effetti significativi sulla vita quotidiana dei civili coinvolti.

La Russia ha lanciato un altro pesante attacco contro la capitale dell'Ucraina: droni e missili hanno colpito Kiev, causando quattro morti e danneggiando le infrastrutture civili. Moltissime famiglie sono senza elettricità e con il riscaldamento fuori uso nel pieno dell'inverno. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha fissato una riunione straordinaria lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Guerra Ucraina, missili russi su Kiev nella notte: milioni di persone senza luce e riscaldamento Leggi anche: Guerra in Ucraina: colloqui tra Usa e Russia ad Abu Dhabi, nella notte pioggia di missili su Kiev Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin; Zelensky: Spero che Mosca risponda al piano in 20 punti entro fine mese. Nuove esplosioni a Kiev - Secondo alcuni media Zelensky e Trump firmeranno a Davos accordo da 800 miliardi per la ricostruzione; Le notizie di venerdì 9 gennaio sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina - Russia, le news del 2 gennaio. Zelensky sostituisce il ministro della Difesa. Guerra Ucraina, missili russi su Kiev nella notte: milioni di persone senza luce e riscaldamento - La Russia ha lanciato un altro pesante attacco contro la capitale dell'Ucraina: droni e missili hanno colpito Kiev, causando quattro morti e danneggiando ... fanpage.it

