Guerra Ucraina missili russi su Kiev nella notte | niente luce e riscaldamento nella capitale

Nella notte, Kiev è stata colpita da missili russi, provocando blackout e interruzioni del riscaldamento. L’attacco ha causato quattro vittime e danneggiamenti alle infrastrutture civili, evidenziando la persistente tensione nella regione. Questo episodio si inserisce in un contesto di conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina, con effetti significativi sulla vita quotidiana dei civili coinvolti.

La Russia ha lanciato un altro pesante attacco contro la capitale dell'Ucraina: droni e missili hanno colpito Kiev, causando quattro morti e danneggiando le infrastrutture civili. Moltissime famiglie sono senza elettricità e con il riscaldamento fuori uso nel pieno dell'inverno. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha fissato una riunione straordinaria lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

