la francia sequestra una petroliera della flotta fantasma russa nel mediterraneo

Il 22 gennaio, le forze navali francesi hanno sequestrato nel Mediterraneo una petroliera sospettata di essere collegata alla cosiddetta flotta fantasma russa. Questa operazione mira a interrompere le rotte di esportazione del petrolio russo, considerate un modo per aggirare le sanzioni occidentali. L'evento rappresenta un ulteriore passo nelle tensioni internazionali legate alle restrizioni economiche sulla Russia.

Il 22 gennaio la marina francese ha sequestrato nel mar Mediterraneo una petroliera sospettata di far parte della flotta fantasma russa, che permette a Mosca di esportare petrolio aggirando le sanzioni occidentali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha accolto con favore il sequestro. “Ringrazio la Francia. Operazioni come queste servono a impedire che il petrolio russo finanzi l’invasione dell’Ucraina”, ha commentato sul social network X. L’operazione, a cui hanno partecipato almeno una nave della marina francese e due elicotteri, si è svolta la mattina del 22 gennaio in acque internazionali nel mare di Alborán, tra la Spagna e il Nordafrica. 🔗 Leggi su Internazionale.it

