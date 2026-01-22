L’esercitazione Iron Fist 26 coinvolge circa 1.500 Marines statunitensi e truppe giapponesi in un’operazione militare congiunta nel Pacifico sud-occidentale. Questa attività rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra le forze armate dei due paesi, con l’obiettivo di migliorare la prontezza e la coordinazione in una regione strategicamente rilevante. Di seguito, si analizzano i dettagli e il contesto di questa esercitazione.

Nel cuore del Pacifico sta per prendere il via un’impressionante esercitazione militare. Circa 1.500 Marines statunitensi insieme alle truppe giapponesi saranno impegnati in un’operazione congiunta su larga scala tra le isole del sud-ovest del Giappone. La mobilitazione, denominata Iron Fist 26, è programmata dal prossimo 11 febbraio fino al 9 marzo e prevede una serie di addestramenti complessi che vanno dagli sbarchi anfibi alle operazioni aeree, fino alla logistica e alla gestione medica sul campo. Le esercitazioni avranno luogo in aree strategiche come Okinawa, una delle isole chiave nel passaggio tra Giappone e Taiwan, dove da anni il Giappone e gli Stati Uniti conducono manovre militari volte a rafforzare la cooperazione bilaterale e a migliorare le capacità operative anfibie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 1500 Marines in azione: cosa c'è dietro Iron Fist 26 nel Pacifico

Leggi anche: Teoria secondo cui daredevil born again stagione 2 include il ritorno di luke cage e iron fist nel mcu

Leggi anche: Cosa c’è dietro la concentrazione di navi cinesi nel Pacifico

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

dei marines devono scoprire perché la colonia del pianeta archeron abbia misteriosamente interrotto i contatti con la base. una volta atterrati, si trovano ad affrontare una creatura mostruosa che si prepara a sferrare l'attacco decisivo. alien è un film del 1979 di facebook