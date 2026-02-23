X-Files | Hulu ordina il pilot del reboot e svela il nome di una delle protagoniste

Hulu ha deciso di ordinare il pilot di un reboot di X-Files, coinvolgendo Ryan Coogler come produttore. La scelta deriva dall'interesse crescente verso questa rivisitazione della serie cult, che punta a coinvolgere un pubblico più giovane. Tra le protagoniste ci sarà una nuova attrice, scelta per portare sullo schermo un volto fresco. La produzione si prepara a entrare in fase operativa, con le riprese che potrebbero iniziare a breve.

Il nuovo progetto sviluppato da Ryan Coogler si avvicina sempre di più al via libera alla produzione della prima stagione. Il ritorno di X-Files sembra si stia avvicinando sempre di più: Hulu ha infatti ordinato la produzione del pilot del reboot della serie cult. L'emittente ha inoltre annunciato che nel cast del potenziale show, con un ruolo da protagonista, ci sarà l'attrice Danielle Deadwyler, già tra gli interpreti di The Piano Lesson. I primi dettagli ufficiali sul reboot di X-Files Ryan Coogler sarà autore e regista del pilot della nuova versione della storia raccontata in X-Files. Nel reboot ci saranno nuovamente al centro della storia due agenti dell'FBI, di cui una molto esperta interpretata da Danielle Deadwyler.

Baywatch: sarà McG il regista del pilot del progetto rebootMcG sarà il regista del pilot del reboot di Baywatch.

