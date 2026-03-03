WWE | Sei donne in corsa per il titolo Gauntlet Match decisivo a Raw

Nella prossima puntata di WWE Raw, sei donne saranno protagoniste di un Gauntlet Match deciso a determinare la nuova sfidante al Women’s Intercontinental Championship. La competizione coinvolge alcune delle principali protagoniste della divisione femminile della WWE, che si sfideranno in una serie di incontri consecutivi per ottenere l’opportunità di contendere il titolo. La serata vedrà quindi un momento chiave per la categoria femminile del roster.

La divisione femminile di WWE si prepara a una sfida ad altissima intensità. Nella prossima puntata di WWE Raw verrà infatti decretata la nuova sfidante al Women’s Intercontinental Championship attraverso un Gauntlet Match che vedrà protagoniste sei top star. A contendersi l’opportunità titolata saranno IYO SKY, Bayley, Lyra Valkyria, Ivy Nile, Asuka e Raquel Rodriguez. Un parterre di assoluto livello che garantisce spettacolo e imprevedibilità. La vincitrice affronterà l’attuale campionessa AJ Lee, che ha conquistato il titolo battendo Becky Lynch a Elimination Chamber, promettendo di essere una “fighting champion”. Il formato Gauntlet rende il tutto ancora più imprevedibile: resistenza, strategia e gestione delle energie saranno decisive tanto quanto il talento puro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

