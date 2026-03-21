WTA Miami 2026 Elisabetta Cocciaretto viene eliminata in tre set da Coco Gauff

Nel secondo turno del WTA 1000 di Miami, Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata dalla statunitense Coco Gauff, numero 4 del seeding. La partita è durata due ore e 17 minuti e si è conclusa con la vittoria di Gauff in tre set, con i punteggi di 3-6, 6-4 e 6-3. Cocciaretto si è fermata prima di proseguire nel torneo.

Si ferma al secondo turno del WTA 1000 di Miami la corsa di Elisabetta Cocciaretto, rimontata e sconfitta dalla numero 4 del seeding, la statunitense Coco Gauff, che si impone in tre set con lo score di 3-6 6-4 6-3 in due ore e 17 minuti di gioco. Per la nordamericana al terzo turno ci sarà la connazionale Alycia Parks. Nel primo set l’azzurra deve annullare due palle break nel quarto game, ma nel settimo è l’azzurra a strappare il servizio all’avversaria, concretizzando la prima chance a disposizione. Nell’ottavo gioco Cocciaretto cancella l’occasione per l’immediato controbreak e nel nono game toglie ancora il servizio alla rivale, al terzo set point, per certificare il 6-3 in 42 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto viene eliminata in tre set da Coco Gauff Articoli correlati WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco GauffDopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest’oggi bastano un’ora e tredici minuti all’azzurra... Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Cori Gauff, WTA Miami 20-03-2026Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff è in programma come secondo in ordine temporale nello Stadium, ossia il campo centrale, dunque... Altri aggiornamenti su Elisabetta Cocciaretto Temi più discussi: Miami su SuperTennis: Cocciaretto al 2° turno. Oggi alle 18 sfida Gauff; Cocciaretto-Semenistaja: highlights Wta Miami 2026; Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao Fonseca; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco GauffDopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest'oggi bastano un'ora e tredici minuti all'azzurra Elisabetta ... oasport.it Miami, Paolini supera Townsend, Cocciaretto spaventa Gauff e Henin stronca Sinner: Non m'ha impressionatoMiami, Paolini supera Townsend al terzo set e Cocciaretto spaventa Gauff: Coco messa alle corde. Henin è tranchant su Sinner: Non m'ha impressionato. sport.virgilio.it Elisabetta Cocciaretto riesce a scendere in campo dopo i rinvii causa pioggia che imperversa al WTA 1000 di Miami. E' bastata poco più di un'ora di gioco per avere la meglio sulla lucky loser Darja Semenistaja. 6-4; 6-1; il punteggio finale per l'Azzurra che al facebook Ottima partenza per Elisabetta Cocciaretto a Miami! Al rientro dall'infortunio l'azzurra archivia in poco più di un'ora la pratica Semenistaja e approda al 2° turno. 6-4 6-1 lo score in finale in favore della n°44 WTA: per lei ora nuova sfida a Coco Gauff, battuta x.com