Il regista ha annunciato il ritorno alla regia con il film intitolato White Lies. L’attore Josh Hartnett sarà il protagonista, e il filmmaker ha anche scritto la sceneggiatura del film. Sono stati forniti alcuni dettagli sul progetto, che segna il suo primo lavoro dietro la macchina da presa dopo un periodo di assenza.

II filmmaker ha condiviso nuovi dettagli sul progetto, che avrà come protagonista l'attore Josh Hartnett, di cui è inoltre sceneggiatore. Oliver Stone è ritornato alla regia dopo quasi un decennio con il film White Lies, con protagonista Josh Hartnett. Il filmmaker ha firmato la sceneggiatura del progetto, descritto come un'opera molto diversa dalle precedenti di cui è stato autore. Cosa racconterà il film White Lies White Lies, secondo le notizie ottenute in anteprima da Deadline, è una storia con al centro tre generazioni. Il protagonista del film è Jack Freeman (Josh Hartnett), figlio di divorziati e che ora sta compiendo gli stessi errori dei suoi genitori nel proprio matrimonio e con i propri figli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oliver Stone torna alla regia con White Lies: "Sembra un nuovo inizio"

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