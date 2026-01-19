Ketchup e Maionese spariscono dai ristoranti | la nuova legge che cambia tutto

Una recente normativa prevede la graduale eliminazione delle bustine di ketchup e maionese dai ristoranti e pizzerie italiane. Questa scelta mira a ridurre l’uso di packaging monouso e a promuovere soluzioni più sostenibili. La decisione coinvolge sia i ristoratori sia i clienti, che dovranno adattarsi a nuove modalità di accompagnamento dei cibi, segnando un cambiamento importante nel settore della ristorazione.

La nuova legge che spiazza tutti i ristoratori e i clienti: spariranno migliaia di bustine di ketchup e maionese dai banconi di ristoranti e pizzerie Dimenticate le classiche bustine di ketchup o maionese che accompagnano fedelmente le patatine fritte al tavolo del vostro locale preferito. A partire dall’estate del 2026, il paesaggio della ristorazione europea — e di riflesso quella italiana — è destinato a subire una trasformazione radicale. – cityrumors.it Se prima l’utilizzo di confezioni singole era la norma per garantire rapidità e igiene, oggi la priorità è cambiata: la lotta all’inquinamento da plastica ha portato l’Unione Europea a dichiarare guerra al “monodose”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

