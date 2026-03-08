Google Messaggi cambia tutto | addio invii accidentali con la nuova funzione

Google Messaggi si appresta a lanciare una nuova funzione che mira a eliminare uno dei problemi più frequenti degli utenti, ovvero l’invio involontario di messaggi. La novità è pensata per migliorare l’esperienza di utilizzo e prevenire gli errori durante le comunicazioni. La funzione sarà presto disponibile per tutti gli utenti dell’app di messaggistica.

Google Messaggi si prepara a introdurre una nuova funzione progettata per risolvere uno dei problemi più comuni delle risposte intelligenti: l'invio accidentale dei messaggi. La novità si chiama Tap to Draft e modifica il funzionamento delle risposte rapide che compaiono direttamente nelle notifiche. L'obiettivo è semplice: aggiungere un passaggio intermedio prima dell'invio, offrendo agli utenti la possibilità di controllare o modificare il messaggio. La funzione è stata individuata nella versione beta 2026030300RC00 dell'app e, almeno per ora, non è ancora disponibile nella versione stabile. All'interno delle impostazioni dell'app compare una nuova opzione nella sezione dedicata ai suggerimenti di risposta.