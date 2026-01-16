Ricerca università e welfare | Fondazione TIM finanzia 6 progetti innovativi Ecco quali

La Fondazione TIM ha stanziato circa 1,5 milioni di euro per finanziare sei progetti innovativi nel campo della ricerca universitaria e del welfare. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per l’inclusione sociale e la ricerca biomedica, contribuendo alla crescita sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. Questa iniziativa sottolinea l’impegno della fondazione nel supportare progetti di rilevanza sociale e scientifica.

