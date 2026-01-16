Ricerca università e welfare | Fondazione TIM finanzia 6 progetti innovativi Ecco quali

La Fondazione TIM ha stanziato circa 1,5 milioni di euro per finanziare sei progetti innovativi nel campo della ricerca universitaria e del welfare. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per l’inclusione sociale e la ricerca biomedica, contribuendo alla crescita sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. Questa iniziativa sottolinea l’impegno della fondazione nel supportare progetti di rilevanza sociale e scientifica.

Milano – Un investimento da circa 1,5 milioni di euro per sostenere innovazione, inclusione sociale e ricerca biomedica. È il risultato dei bandi 2025 di Fondazione TIM, che hanno premiato sei enti di eccellenza italiana attivi nei campi della formazione universitaria, del contrasto alla violenza di genere e della salute. I progetti selezionati – presentati da università, fondazioni e istituti di ricerca – si distinguono per l’uso di soluzioni digitali avanzate, in particolare basate sull’intelligenza artificiale, e per un forte impatto sociale. Un segnale, sottolinea la Fondazione, dell’interesse crescente del Terzo Settore e del mondo accademico verso strumenti innovativi capaci di rispondere a bisogni sempre più complessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

