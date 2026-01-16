Ricerca università e welfare | Fondazione TIM finanzia 6 progetti innovativi Ecco quali
La Fondazione TIM ha stanziato circa 1,5 milioni di euro per finanziare sei progetti innovativi nel campo della ricerca universitaria e del welfare. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per l’inclusione sociale e la ricerca biomedica, contribuendo alla crescita sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. Questa iniziativa sottolinea l’impegno della fondazione nel supportare progetti di rilevanza sociale e scientifica.
Milano – Un investimento da circa 1,5 milioni di euro per sostenere innovazione, inclusione sociale e ricerca biomedica. È il risultato dei bandi 2025 di Fondazione TIM, che hanno premiato sei enti di eccellenza italiana attivi nei campi della formazione universitaria, del contrasto alla violenza di genere e della salute. I progetti selezionati – presentati da università, fondazioni e istituti di ricerca – si distinguono per l’uso di soluzioni digitali avanzate, in particolare basate sull’intelligenza artificiale, e per un forte impatto sociale. Un segnale, sottolinea la Fondazione, dell’interesse crescente del Terzo Settore e del mondo accademico verso strumenti innovativi capaci di rispondere a bisogni sempre più complessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Trasformare i sistemi alimentari mediterranei: il programma “PRIMA” finanzia due progetti di ricerca dell’Università di Parma
Leggi anche: Trasformare i sistemi alimentari mediterranei: il programma “PRIMA” finanzia due progetti di ricerca dell’Università di Parma
Ricerca, cultura, welfare: gli assi per migliorare i territori pugliesi - Sono le tre parole chiave su cui si basa l’attività filantropica della Fondazione Puglia. vita.it
Welfare, da Fondazione Lottomatica il Secondo Rapporto sull'Agenda FAST - ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato, presso la sede di Fondazione Lottomatica a Roma, il report “Servizi per la prima infanzia e capitale sociale: un circolo virtuoso per costruire comunità”, ... iltempo.it
Kirey Group e Fondazione Veronesi: Corporate Social Responsability a sostegno della ricerca - Kirey Group, azienda tra i principali IT system integrator italiani e sviluppatore di soluzioni tecnologiche proprietarie, ha confermato il proprio supporto alla Fondazione Veronesi anche per il 2024, ... ilmessaggero.it
Università dell’Insubria guida una ricerca per salvaguardare l’ecosistema del Lago di Garda. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.