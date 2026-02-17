Jesi welfare e giovani | dalla Fondazione Crj 100mila euro per il sociale e gli oratori

La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi ha deciso di destinare 100mila euro al sociale e agli oratori, un gesto che nasce dalla crescente richiesta di supporto per le giovani famiglie e le associazioni locali. La decisione arriva dopo che le richieste di aiuto sono aumentate del 20% negli ultimi mesi, soprattutto tra i nuclei con bambini e adolescenti. La cifra verrà distribuita ai progetti che coinvolgono centinaia di giovani e volontari, rafforzando così il legame tra istituzioni e comunità.

Jesi (Ancona), 17 febbraio 2026 – In un momento storico in cui i bisogni delle fasce più deboli della popolazione si fanno sempre più pressanti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi riafferma con forza il proprio ruolo di pilastro del welfare territoriale. Per l'annualità in corso infatti l'ente di Palazzo Bisaccioni ha confermato un impegno economico significativo nel settore “Volontariato, Filantropia e Beneficenza”, stanziando una dotazione complessiva di 100mila euro, ripartita su due bandi strategici. Tale iniziativa non vuole essere soltanto un atto di erogazione economica, quanto piuttosto un progetto politico-sociale mirato a sostenere chi opera in prima linea contro le nuove povertà e a favore dell'integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, welfare e giovani: dalla Fondazione Crj 100mila euro per il sociale e gli oratori Trasporto di emergenza e sociale, 200mila euro dalla Fondazione per nuovi mezziLa Fondazione di Piacenza e Vigevano ha stanziato 200mila euro per sostenere sette progetti di emergenza e sociale. Leggi anche: Dalla Regione alla provincia di Novara 100mila euro per iniziative legate ai giovani Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Jesi, welfare e giovani: dalla Fondazione Crj 100mila euro per il sociale e gli oratoriPubblicati i nuovi bandi per sostenere le realtà del terzo settore e la riqualificazione degli spazi parrocchiali: c’è tempo fino al 31 marzo per presentare i progetti ... ilrestodelcarlino.it Jesi, tre avvisi orali del Questore dopo controlli su giovaniJesi, tre avvisi orali del Questore di Ancona dopo un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri: sequestrate armi e avviate misure di prevenzione. marchenotizie.it Fondazionecrj facebook