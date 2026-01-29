Un nuovo evento prende vita nei giardini più belli della città. Interno Verde apre le porte agli under 30 per una rassegna dedicata alla natura. Si tratta di incontri e talk che vogliono coinvolgere i giovani interessati all’ambiente, invitandoli a scoprire e contribuire alla creazione di questo spazio.

Interno Verde lancia un nuovo evento dedicato alla natura e invita i giovani interessati all’ambiente a partecipare alla sua creazione: sarà una rassegna di incontri e talk, nei giardini più suggestivi e curiosi della nostra città. "Il nuovo progetto, intitolato Interno Verde Mag Live, intende far conoscere e vivere in modo inedito i meravigliosi giardini del centro storico - afferma Licia Vignotto, responsabile della manifestazione - coinvolgendo le nuove generazioni, affinché possano avvicinarsi con sempre maggiore consapevolezza al tema cruciale della sostenibilità". Il festival, che per dieci anni ha permesso ai residenti e ai turisti di scoprire il cuore più verde della città, nel 2025 ha festeggiato la decima e ultima edizione, ma si è trattato di una strategia per permettere all’associazione di concentrarsi su questo nuovo progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Interno verde si apre agli under 30 per la nuova rassegna nei giardini

