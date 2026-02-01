’Rassegna per chi non si rassegna’ viaggio fra musica e storia

Questa sera a Milano si tiene una rassegna dedicata a chi non si arrende. L’evento combina musica e storia, offrendo uno spazio per riflettere sul passato e sul presente. Gli spettatori ascoltano storie e canzoni che mantengono vivo il ricordo di momenti importanti. La serata vuole essere un’occasione per riappropriarsi della memoria attraverso l’arte e la musica, senza perdere di vista la forza delle parole.

Una serata che unisce memoria e contemporaneità, offrendo al pubblico uno sguardo lucido sulla storia recente e sulla forza ancora viva della parola artistica. Un viaggio nella musica è in programma sabato al Museo della Resistenza di Fosdinovo, dove si terrà il quinto appuntamento della ’ Rassegna per chi non si rassegna 2025-26’, curata da Archivi della Resistenza. Protagonisti della serata saranno Luca ’O Zulù Persico dei 99 Posse e la producer e polistrumentista Caterina Bianco, impegnati nella presentazione di ’ Vio-lenti ’, spettacolo che è diventato anche un disco. La formula della serata si sviluppa in tre tappe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

