Trash Test | Andrea Cosentino sfida l’intelligenza artificiale con le armi del teatro

Da veronasera.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Cosentino torna a Verona con uno spettacolo tutto nuovo. Questa volta sfida l’intelligenza artificiale, che genera il testo sul palco in tempo reale. Lo spettacolo si terrà sabato 7 febbraio alle 21 alla Fucina Machiavelli. L’attore, vincitore del premio UBU, mette in scena una sfida tra teatro e tecnologia, lasciando il pubblico a scoprire cosa succede quando l’arte incontra l’innovazione.

L’attore premio UBU Andrea Cosentino torna a Verona, in Fucina Machiavelli, questo sabato 7 febbraio alle 21, con uno spettacolo generato al momento dall’intelligenza artificiale. Un esperimento teatrale unico, un collaudo distruttivo sulle potenzialità dell’AI dove, in collaborazione con gli.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

