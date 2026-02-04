Trash Test | Andrea Cosentino sfida l’intelligenza artificiale con le armi del teatro
Andrea Cosentino torna a Verona con uno spettacolo tutto nuovo. Questa volta sfida l’intelligenza artificiale, che genera il testo sul palco in tempo reale. Lo spettacolo si terrà sabato 7 febbraio alle 21 alla Fucina Machiavelli. L’attore, vincitore del premio UBU, mette in scena una sfida tra teatro e tecnologia, lasciando il pubblico a scoprire cosa succede quando l’arte incontra l’innovazione.
