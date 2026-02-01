Auto si schianta e si ribalta a Fuorigrotta incidente stradale a viale Augusto

Questa mattina a Fuorigrotta, in viale Augusto, un’auto si è schiantata e si è ribaltata. Il conducente ha riportato ferite e ora è in ospedale. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e un carroattrezzi per rimuovere il veicolo. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

