La rete dei servizi sociali permette alla Polizia Locale di salvare un anziano solo | trovato privo di sensi

La Polizia Locale di Perugia ha salvato un anziano trovato privo di sensi a Fontivegge. Gli agenti sono intervenuti subito dopo una segnalazione dei servizi sociali, che si occupano di assistenza nelle zone più a rischio. L'uomo, che vive da solo, era in condizioni critiche e senza sensi. Gli agenti lo hanno soccorso e ora si trova sotto osservazione. È un esempio di come la collaborazione tra servizi sociali e forze dell’ordine possa fare la differenza.

Non solo lotta all'illegalità, agli atti vandalici e ai bivacchi, ma la Polizia Locale di Perugia è stata protagonista di un importante salvataggio dopo la segnalazione alla pattuglia in servizio nell'area di Fontivegge da parte dei servizi sociali che si occupavano di un anziano solo. L'assistito non rispondeva alle chiamate e non usufruiva dei servizi sociali giornalieri previsti per la sua condizione. Temendo il peggio, gli uffici comunali si sono affidati agli agenti che si sono recati a casa dell'anziano. Nessun tentativo è andato a buon fine; a quel punto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno consentito l'accesso all'abitazione forzando il portone.

