Mercogliano AV – Neonato in gravi difficoltà respiratorie | provvidenziale intervento dei Carabinieri

A Mercogliano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno prontamente assistito un neonato in gravi difficoltà respiratorie, intervenendo tempestivamente. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati, dove ora si trova fuori pericolo. L’intervento rapido e coordinato ha contribuito a salvare la vita del neonato, dimostrando l’importanza della presenza attiva delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Decisivo l'intervento della Sezione Radiomobile: il neonato trasportato d'urgenza al Moscati è ora fuori pericolo.. Qualche sera fa, una giovane donna dell'hinterland del capoluogo irpino, mentre si trovava in auto bloccata nel traffico di Mercogliano, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino segnalando che il figlio, un lattante di appena due mesi che aveva con sé, versava in gravi condizioni di salute e necessitava con urgenza di soccorso sanitario. Intuita immediatamente la situazione di estrema emergenza, l'operatore della Centrale Operativa ha provveduto ad allertare il servizio 118.

