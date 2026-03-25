Volley night | Rychlicki show in Polonia! Bellano racconta la salvezza da favola

Nella nuova puntata di Volley Night, il talk dedicato alla pallavolo italiana ed europea, sono stati ospitati Massimo Bellano e Kamil Rychlicki. La puntata ha approfondito le vicende delle loro stagioni tra Italia e Polonia, con particolare attenzione alle imprese sportive e alle salvezze raggiunte dalle rispettive squadre. La trasmissione si concentra su eventi recenti e sui protagonisti di questa stagione.

Nuovo episodio di Volley Night, il talk dedicato alla grande pallavolo italiana ed europea! In questa puntata spazio a due storie di altissimo livello con ospiti Massimo Bellano e Kamil Rychlicki, protagonisti della stagione tra Italia e Polonia. Massimo Bellano racconta la straordinaria salvezza di San Giovanni in Marignano, una delle imprese più sorprendenti del campionato di Serie A1 femminile, ottenuta dopo una prima parte di stagione complicata. Kamil Rychlicki, dopo lo scudetto con Itas Trentino e il titolo mondiale con l’Italia, analizza la sua nuova avventura con lo ZAKSA K?dzierzyn-Ko?le, dove ha subito lasciato il segno chiudendo la regular season come miglior realizzatore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley night: Rychlicki show in Polonia! Bellano racconta la salvezza da favola Articoli correlati La favola Guaguas e l’exploit Uyba: Juantorena ed Eckl si raccontano a Volley Night!La favola più bella della stagione e un futuro tutto da scrivere: nuova imperdibile puntata di Volley Night, il format dedicato ai protagonisti della... Leggi anche: Consolini alla sfida salvezza contro Pinerolo. Bellano: "Partita importante, non decisiva" Volley night: Rychlicki show in Polonia! Bellano racconta la salvezza da favola