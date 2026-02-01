Consolini alla sfida salvezza contro Pinerolo Bellano | Partita importante non decisiva

Oggi la Consolini affronta il Pinerolo in una partita chiave per la salvezza. I giocatori sanno che devono vincere, senza alternative. La squadra vuole fare un passo avanti in classifica e mantenere vivo il sogno di restare in serie A1. Bellano ha detto che questa partita è importante, ma non decisiva. La tensione è alta, e tutte le energie sono concentrate sul campo per portare a casa il risultato che può cambiare il destino della stagione.

Vincere come unico risultato ammesso a loro stesse. Vincere per dare una spallata decisiva alla classifica con una rampognata alla parete salvezza che, nello scontro diretto di oggi contro Pinerolo, isserebbe la Consolini in quella terzultima piazza della classifica che significa permanenza in serie A1. Una permanenza fissata sin da subito dal presidente Manconi come obiettivo numero uno per le 'Zie' di San Giovanni e che coronerebbe con il pass per un secondo anno tra le grandi dopo una stagione storico che ha visto il debutto in massima serie e il legame stretto con i turchi del Fenerbache. Tutto si gioca oggi, in un massimo di cinque set in cui l'Omag Mt se la vedrà con le dirette concorrenti per la salvezza che condividono proprio con San Giovanni 17 punti in classifica, ma avanti di una vittoria (dato fondamentale in caso di arrivo a pari punti a fine campionato).

