Nella nuova puntata di Volley Night, Juantorena ed Eckl si sono raccontati, parlando della stagione di Guaguas e dell’inaspettato successo di Uyba. Sono stati condivisi dettagli sui momenti chiave di questa avventura, senza entrare in analisi o motivazioni. La trasmissione ha offerto uno sguardo diretto sulle esperienze dei protagonisti, lasciando spazio alle loro parole e alle immagini di questa stagione.

La favola più bella della stagione e un futuro tutto da scrivere: nuova imperdibile puntata di Volley Night, il format dedicato ai protagonisti della pallavolo italiana ed europea Condotto da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, il programma accoglie due ospiti d’eccezione per analizzare una stagione ricca di emozioni tra Serie A1 femminile e Champions League. Protagonista Katja Eckl Dopo una stagione perfetta con Conegliano, la giovane centrale ha scelto UYBA Busto Arsizio, diventando uno dei punti di riferimento delle Farfalle. Una crescita continua che ha portato la squadra fino ai playoff scudetto, confermandola tra i talenti emergenti del volley italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La favola Guaguas e l’exploit Uyba: Juantorena ed Eckl si raccontano a Volley Night!

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La favola Guaguas e l’exploit Uyba: Juantorena ed Eckl si raccontano a Volley Night!