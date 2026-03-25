Il ministro ha incontrato i genitori della famiglia in un’area boschiva, dichiarando di aver voluto ridurre le tensioni nate in seguito alla vicenda. I genitori hanno partecipato all'incontro, con la donna che si è presentata in lacrime, affermando di non aver mai danneggiato i propri figli. La conversazione è avvenuta nel tentativo di chiarire la situazione e mettere fine alle polemiche.

«È stato per me un piacere ricevere Nathan e Catherine, perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda. Io non ho né titoli nè intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, né voglio giudicare lo stile di vita di questi genitori». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha ricevuto a Palazzo Giustiniani Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco’. Leggi anche Famiglia nel bosco, l’incontro con La Russa in Senato con Nathan in ansia per la cravatta. E ad aprile un'altra data cerchiata in rosso. Famiglia nel bosco, La Russa zittisce il Pd: non devo chiedere il permesso per incontrare chi voglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Russa riceve i genitori della famiglia nel bosco: “Stemperiamo il clima”. Catherine in lacrime: “Mai fatto male ai nostri bambini”

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Il presidente del #Senato riceve la famiglia del bosco. Video completo sul sito del Centro--->https://short.do/tO3-jb #famigliadelbosco #senato #larussa - facebook.com facebook