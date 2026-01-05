Il riberese Giuseppe Neri compie 109 anni | è l’uomo più anziano della Sicilia

Giuseppe Neri, residente a Riberi, compie oggi 109 anni, diventando l’uomo più anziano della Sicilia e il vice-decano d’Italia. L’Associazione Italia, che tutela i diritti delle persone anziane, ha condiviso la sua storia, testimonianza di una lunga vita trascorsa con dignità e resilienza. La sua esperienza rappresenta un esempio di longevità e di valore per la comunità locale.

Spegne oggi 109 candeline Giuseppe Neri, l’uomo più anziano della Sicilia e vice-decano d’Italia. A raccontare la sua storia è l’Associazione Italia, che tutela i diritti delle persone anziane e di cui Neri è associato.Nato il 5 gennaio 1917 a Ribera, Neri ha attraversato oltre un secolo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il riberese Giuseppe Neri compie 109 anni: è l’uomo più anziano della Sicilia Leggi anche: Fascia tricolore nel giorno del 103° compleanno, nonno Giuseppe è il cittadino più anziano della città Leggi anche: Pajar, 60 anni di artigianalità canadese a Pitti Uomo 109. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il riberese Giuseppe Neri compie 109 anni: è l’uomo più anziano della Sicilia - A raccontare la sua storia è l’Associazione Italia, che tutela i diritti delle persone anziane e di ... agrigentonotizie.it

Stasera su Canale 5, in replica in prima serata, lo spettacolo "PAVAROTTI L'UOMO CHE EMOZIONO' IL MONDO", fra I protagonisti Giuseppe Infantino nostro amico Tenore. Da non perdere' - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.