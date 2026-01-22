Da Casa Matha al Mercato coperto | le visite guidate attraverso segreti e sapori della città

Scopri Ravenna attraverso un percorso guidato che collega Casa Matha e il Mercato Coperto, due simboli della città. Un viaggio tra storia, tradizioni e sapori, che permette di conoscere il legame tra questi luoghi e la storia mercantile di Ravenna, dal Medioevo a oggi. Un’occasione per approfondire il patrimonio culturale e la vita quotidiana della città, in modo semplice e rispettoso del suo patrimonio.

Viaggio nella Ravenna mercantile dal Medioevo a oggi. Due luoghi simbolo di Ravenna, Casa Matha e il Mercato Coperto, diventano protagonisti di un percorso di visita guidata che invita a riscoprire il legame storico che li unisce. Un filo secolare che racconta la città attraverso il cibo, il.

