Dopo cinquantadue giorni senza il suo capitano, Alessandro Pajola, la Virtus si prepara alla grande sfida contro l’Olympiacos. La squadra ha affrontato un periodo difficile senza il suo leader, ma ora si sente pronta a riprendere il cammino. La partita di domani rappresenta un’occasione importante per dimostrare di aver superato le assenze e di essere ancora competitivi.

Bologna, 5 febbraio 2026 - Cinquanta giorni senza il suo capitano. La Virtus ora sa quantificare quanto dovrà fare a meno di Alessandro Pajola. Nella nota del club si legge che il capitano "è stato sottoposto in data odierna ad intervento di regolarizzazione meniscale esterna del ginocchio sinistro presso il GVM-Salus Hospital di Reggio Emilia dal Dottor Rodolfo Rocchi. Nei prossimi giorni inizierà le cure specifiche presso Isokinetic sotto la supervisione dello Staff Sanitario del club". Domani sera in campo contro l’Olympiacos. La stagione però continua a correre. Nemmeno 48 ore di tempo per digerire il ko interno con l’Asvel Villeurbanne che la Virtus è già pronta a fare il suo ritorno in campo, domani sera alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, quanti giorni senza capitan Pajola? E arriva la sfida con Olympiacos

Approfondimenti su Virtus Bologna

In una sfida di Eurolega, Virtus Bologna affronta il Pireo senza Morgan, Pajola e Diouf.

Oggi Alessandro Pajola è stato operato al ginocchio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Virtus Bologna

Argomenti discussi: Eurolega, Virtus Bologna extralusso: la squadra di Ivanovic batte Monaco senza Edwards, Pajola e Smailagic; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Virtus Bologna, distorsione alla caviglia per Matt Morgan. Lui: Tornerò presto; Virtus Anzio, Di Clemente: Orgoglioso dei ragazzi: stiamo crescendo.

EuroLeague Round 26 | L’injury report: quanti assenti per Olimpia Milano e Virtus Bologna @Sportando x.com

Virtus Francavilla, quanti affari sotto la gestione Magrì facebook