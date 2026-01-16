Le pagelle | capitan Pajola non tradisce mai Edwards risposte da campione Hackett in versione ’highlander’

Le pagelle della partita evidenziano l’affidabilità di capitan Pajola, che ha dimostrato lucidità e determinazione in pochi minuti. Edwards si conferma un giocatore di carattere, offrendo risposte importanti. Hackett si distingue in versione ’Highlander’, contribuendo con intensità e presenza. Una prestazione complessiva che conferma la solidità della squadra e l’importanza di ciascun ruolo sul campo.

Pajola 7,5 (in 20' 02 da due, 25 da tre, 6 rimbalzi, 2 assist, un recupero). Una tripla pesante, una lucidità disarmante. E tanto lavoro oscuro per la squadra della quale è il capitano. Edwards 7,5 (in 38' 611 da due, 29 da tre, 35 ai liberi, un rimbalzo, 4 assist, 2 perse, 3 stoppate subite). Lo picchiano, forse lo prendono in giro per l'altezza. Ma lui si rialza e fa male a Dubai. Alston Junior 6,5 (in 19' 35 da due, 24 da tre, un rimbalzo, un assist, una persa, 2 stoppate subite). Altra tripla d'autore. Si gestisce bene nonostante i falli. Akele 6 (in 14' 2 rimbalzi, un assist, una persa). Meno brillante del solito.

