Incidente schianto tra due auto | tre feriti anche una ragazzina di 15 anni

Un incidente tra due auto si è verificato nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio nei pressi dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'impatto ha causato tre feriti, tra cui una ragazzina di 15 anni. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Nessuna informazione definitiva sulle cause dell’incidente al momento.

Incidente stradale vicino all’ospedale San Gerardo di Monza. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio. Poco prima delle 16, in via Braille, a poche centinaia di metri dal nosocomio monzese, c’è stato uno scontro tra due auto. Sono tre le persone rimaste coinvolte: un uomo di 52 anni, una ragazza di 20 anni e una di 15 anni. Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un’ambulanza in codice giallo. Sul posto anche alla pattuglia della polizia locale di Monza. Spetterà ai vigili ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

