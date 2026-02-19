Incidente sulla provinciale tra quattro auto | feriti una bambina e tre adulti

Un violento scontro tra quattro auto ha provocato diversi feriti sulla provinciale Oria-Manduria, causando il ricovero di una bambina e di tre adulti. La causa dell’incidente sembra essere stata una manovra azzardata di uno dei veicoli coinvolti, che ha portato alla collisione frontale. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili del fuoco e la polizia hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Da ricostruire l'esatta dinamica: un mezzo ribaltato e uno ha sfondato un muretto a secco. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri e 118 ORIA - Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi (19 febbraio 2026) sulla strada provinciale Oria-Manduria. Quattro i veicoli coinvolti e altrettanti feriti, tra cui una bambina. La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire con esattezza, sono in corso i rilievi della polizia locale di Oria: il tutto sarebbe partito da un tamponamento tra due auto in direzione Oria, che ha poi innescato una reazione a catena coinvolgendo altri due mezzi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

