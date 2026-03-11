Violentata da un sieropositivo e morta per Aids | il pm chiede 24 anni di carcere

Un uomo accusato di aver costretto una donna di 37 anni, di nazionalità polacca e amica di sua moglie, a rapporti sessuali ripetuti senza protezione, sapendo di essere sieropositivo. La vittima, che ha contratto l’HIV, è morta il 3 novembre 2017. Il pubblico ministero ha chiesto una pena di 24 anni di carcere per il presunto aggressore.

Nonostante fosse consapevole di essere sieropositivo costrinse una donna di 37 anni, di nazionalità polacca, amica di sua moglie, a subire ripetuti atti sessuali senza protezione, accettando il rischio di cagionarne la morte per hiv come poi avvenne il 3 novembre del 2017. La Procura di Napoli (IV sezione, procuratore aggiunto Raffaello Falcone, sostituto procuratore Valentina Maisto ) ha chiesto una condanna a 24 anni di reclusione per il presunto colpevole, un uomo di circa 65 anni, al termine della requisitoria del pm nell’aula 115 del nuovo palazzo di giustizia di Napoli dove, davanti alla Corte di Assise, si sta celebrando un processo in cui si contesta, tra l’altro, il reato di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Violentata da un sieropositivo e morta per Aids: il pm chiede 24 anni di carcere Articoli correlati Omicidio di Armando Tortolani, il pm chiede 24 anni per Luca AgostinoSono iniziate davanti alla Corte di Assise di Cassino le discussioni nel processo a carico di Luca Agostino, 45 anni, di Villa Latina, imputato per... Incendio alla Torre dei Moro, il pm chiede 12 condanne: fino a 8 anni di carcereMilano, 12 gennaio 2025 – Richieste di condanne da tre anni e sei mesi fino a otto anni per i 12 imputati nel processo con al centro il rogo della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Violentata da un sieropositivo e morta... Argomenti discussi: Dopo il contagio a sua insaputa cinquantenne di Solbiate Olona si ammala di Aids: condannato l’ex compagno. Violentata da un sieropositivo e morta per Aids: il pm chiede 24 anni di carcereNonostante fosse consapevole di essere sieropositivo costrinse una donna di 37 anni, di nazionalità polacca, amica di sua moglie, a subire ripetuti atti sessuali senza protezione, accettando il ... gazzettadelsud.it Napoli, violentata da sieropositivo e morta per Aids: pm chiede 24 anni di carcereNonostante fosse consapevole di essere sieropositivo costrinse una donna di 37 anni, di nazionalità polacca, amica di sua moglie, a subire ripetuti atti sessuali senza ... ilmattino.it