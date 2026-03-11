Violentata da sieropositivo muore di Aids | pm chiede 24 anni per l' uomo

Un uomo di circa 65 anni è imputato davanti alla Corte di assise di Napoli per omicidio volontario e lesioni gravissime. La sua accusa riguarda la morte di una donna polacca di 37 anni avvenuta nel novembre del 2017, dopo aver contratto l’HIV. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 24 anni di carcere. L’uomo è accusato di aver avuto rapporti sessuali con la donna nonostante fosse sieropositivo.

Chiesta una condanna a 24 anni di carcere per un uomo di circa 65 anni imputato davanti alla Corte di assise di Napoli per omicidio volontario e lesioni gravissime in un processo legato alla morte di una donna di 37 anni, cittadina polacca, deceduta nel novembre del 2017 dopo aver contratto l'Hiv.