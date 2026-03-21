Secondo una ricerca dell’Università Bocconi, i giovani sentono un disagio emotivo più forte rispetto agli adulti e manifestano una maggiore richiesta di supporto psicologico. Lo studio, condotto dall’Osservatorio, anticipa i risultati del progetto Pact4Future. La ricerca evidenzia che tra i giovani si nota un bisogno crescente di aiuto rispetto alle altre fasce di età.

Il disagio psicologico Il 51% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ritiene molto diffuso il malessere psicologico tra studenti e studentesse in Italia. La percentuale scende al 37% tra i 45-64enni – la fascia dei loro potenziali genitori – e al 32% tra gli over 65. Sull’intera popolazione adulta il dato si ferma al 38,5%. La distanza aumenta quando si parla del ruolo della scuola. Il 35,7% dei giovani ritiene che la scuola italiana non dedichi per nulla attenzione al benessere emotivo e relazionale degli studenti. Tra i 45-64enni la quota scende al 18%. Quando si chiede quale misura sarebbe più efficace per prevenire episodi di violenza causati da coltelli o oggetti pericolosi nelle scuole, le risposte mostrano un’altra differenza generazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vincenzo Galasso: «I giovani percepiscono un disagio molto più intenso e chiedono supporto psicologico più degli adulti»

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