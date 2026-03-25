Tre famiglie di Piana del Sole sono rimaste senza casa dopo un'esplosione in una villetta, che ha reso inagibili tre edifici. La commissione tecnica ha effettuato un sopralluogo questa mattina e ha dichiarato le abitazioni a rischio crollo. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per gestire l’emergenza.

Cattive notizie per tre famiglie di Piana del Sole le cui case sono state dichiarate a rischio crollo stamattina dopo il sopralluogo della commissione tecnica per la verifica della sicurezza statica degli edifici. I controlli sono stati svolti a seguito dell'esplosione di domenica scorsa di una villetta che ha causato tre feriti. Villetta andata completamente distrutta e che si trova accanto a quelle adesso dichiarate inagibili. In tutto, sono nove le persone che non potranno rientrare in tempi brevi nelle proprie abitazioni in via Tavagnasco, nella piccola borgata al confine tra Roma e Fiumicino. Per altre quattro famiglie, per un totale di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Villetta esplosa, tre famiglie restano senza casa: gli edifici sono inagibili

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