Villetta esplosa tre famiglie restano senza casa | gli edifici sono inagibili
Tre famiglie di Piana del Sole sono rimaste senza casa dopo un'esplosione in una villetta, che ha reso inagibili tre edifici. La commissione tecnica ha effettuato un sopralluogo questa mattina e ha dichiarato le abitazioni a rischio crollo. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per gestire l’emergenza.
Cattive notizie per tre famiglie di Piana del Sole le cui case sono state dichiarate a rischio crollo stamattina dopo il sopralluogo della commissione tecnica per la verifica della sicurezza statica degli edifici. I controlli sono stati svolti a seguito dell'esplosione di domenica scorsa di una villetta che ha causato tre feriti. Villetta andata completamente distrutta e che si trova accanto a quelle adesso dichiarate inagibili. In tutto, sono nove le persone che non potranno rientrare in tempi brevi nelle proprie abitazioni in via Tavagnasco, nella piccola borgata al confine tra Roma e Fiumicino. Per altre quattro famiglie, per un totale di... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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