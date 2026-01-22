Perdita d' acqua 15 famiglie restano senza casa

A Casoria, nel quartiere di via Cavour, tra il civico 54 e il 70, quindici famiglie sono state evacuate a causa di problemi strutturali agli edifici. I Vigili del Fuoco di Napoli hanno eseguito l’evacuazione per garantire la sicurezza delle persone, dopo una perdita d'acqua che ha compromesso la stabilità delle abitazioni. La situazione rimane sotto controllo, e si stanno valutando interventi di messa in sicurezza.

I Vigili del Fuoco del Comando di Napoli hanno provveduto allo sgombero di 15 unità familiari a causa di problemi statici agli edifici che vanno dal numero civico 54 al 70 di via Cavour, a Casoria.Sono circa 50 le persone che al momento sono rimaste senza casa.L'intervento dei Vigili del Fuoco

