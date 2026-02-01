Firenze ripartono le visite alla scoperta di Sinagoga e museo ebraico

Firenze riparte con le visite alla Sinagoga e al Museo Ebraico. Ogni domenica di febbraio, gruppi di visitatori potranno scoprire, tra arte e tradizione, i tesori di questo quartiere storico. Le visite sono organizzate dall’Opera Laboratori e vogliono rilanciare l’interesse per un patrimonio culturale importante, spesso poco conosciuto.

Firenze, 1 febbraio 2026 - La Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze, in collaborazione con Opera Laboratori propongono un nuovo ciclo di visite guidate tematiche, che per tutte le domeniche di febbraio accompagnerà il pubblico in un viaggio tra arte, storia e tradizione ebraica. Un'occasione per scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città, conoscere la storia della comunità ebraica fiorentina e approfondire i significati culturali e spirituali che la Sinagoga racchiude. Quattro giornate dal 1° febbraio al 22 febbraio 2026 su differenti focus in attesa di nuove possibilità di visita previste per marzo.

