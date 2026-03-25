VIDEO | Bello di mamma è divertimento assicurato con Brignano commozione finale nel ricordo della madre Anna

Un video di oltre due ore e mezza ripercorre l’evoluzione della televisione italiana, dai tempi in cui era in bianco e nero agli strumenti tecnologici odierni come Alexa e Siri che ascoltano e registrano le conversazioni domestiche. Tra momenti di comicità e commozione, il racconto include anche uno spettacolo con un attore noto, che ricorda con affetto la propria madre.

Il Palarescifina dopo la pausa invernale ha riaperto agli spettacoli con il comico che ha passato in rassegna tic e stranezze degli italiani dalla tv in bianco e nero ad Alexa Più di due ore e trenta di divertimento. Sotto indagine vizi e manie degli italiani dagli anni Sessanta quando la tv era in bianco e nero all'algoritmo del 2026 che in casa racconta i fatti nostri alle spie Alexa e Siri. Enrico Brignano ha aperto con il sorriso i grandi eventi al Palarescifina per il 2026 con lo spettacolo "Bello di mamma". La madre Anna ricordata con molta commozione dall'artista che 366 giorni fa era a Catania per lavoro quando la donna morì. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | "Bello di mamma" è divertimento assicurato con Brignano, commozione finale nel ricordo della madre Anna Articoli correlati Enrico Brignano torna al one man show con ‘Bello di mamma!’ROMA – Dopo il lungo impegno con ‘I 7 Re di Roma’, la commedia musicale che ha raccolto un forte consenso in tutta Italia, Enrico Brignano torna al... Leggi anche: Enrico Brignano arriva alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Bello di mamma!” L'intervista a Enrico Brignano e Flora Canto | Che tempo che fa Contenuti e approfondimenti su VIDEO Bello di mamma è divertimento... Temi più discussi: VIDEO | Bello di mamma è divertimento assicurato con Brignano, commozione finale nel ricordo della madre Anna; Enrico Brignano torna in Molise con Bello di mamma! - isNews; Bello di mamma!, il 24 lo spettacolo di Enrico Brignano; Enrico Brignano porta 'Bello di mamma!' a San Benedetto del Tronto. Enrico Brignano di scena con ‘Bello di mamma!’ al Porto Turistico di GiulianovaBiglietti sui circuiti TicketOne e Ciaotickets: online dalle 14:00 di domani, nei punti vendita dalle 11:00 di lunedì 30 marzo Pescara. Dopo il lungo impegno con I 7 Re di Roma, la commedia musicale c ... hgnews.it Enrico Brignano a Villa Bertelli è...bello di mamma!One man show del comico il 1° settembre. Da oggi alle 14 via alle prevendite per assistere all’esilarante spettacolo ... msn.com I fabbricanti di cioccolato di Lisa Graf La storia di come è nata la Lindt. Veramente bello, lo consiglio. - facebook.com facebook Enrico Brignano porta 'Bello di mamma!' a San Benedetto del Tronto. Appuntamento il 27 giugno all'Arena Nelson Mandela #ANSA x.com