Enrico Brignano arriva alla ChorusLife Arena con lo spettacolo Bello di mamma!

Enrico Brignano ha deciso di portare il suo spettacolo “Bello di mamma!” a Bergamo, dopo aver incontrato grande successo in altre città. La sua visita è stata motivata dalla richiesta dei fan locali e dalla voglia di coinvolgere il pubblico con il suo modo diretto di raccontare storie di vita quotidiana. La serata si terrà alla ChorusLife Arena martedì 10 marzo alle 21 e promette un ritmo vivace e momenti di comicità autentica.

Enrico Brignano arriva a Bergamo. L’attore, comico e cabarettista, showman apprezzato in tv e a teatro, sarà in scena alla ChorusLife Arena martedì 10 marzo alle 21 con lo spettacolo “Bello di mamma!”. Dopo il lungo impegno con ‘I 7 Re di Roma’, la commedia musicale che continua a raccogliere un forte consenso in tutta Italia e la cui ultima replica è prevista l’8 febbraio a Torino, Enrico Brignano da marzo tornerà alla formula one man show con ‘Bello di mamma!’. Lo spettacolo prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni, già applaudito nell’estate 2025 nelle arene all’aperto, approderà ora in una nuova versione pensata per i palazzetti dello sport e farà tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo per una data in collaborazione con Mister Wolf. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Enrico Brignano fa tappa alla ChorusLife Arena con il suo show “Bello di mamma”Enrico Brignano torna sul palco con il suo nuovo one man show, “Bello di mamma”, dopo il successo di “I 7 Re di Roma”. Enrico Brignano torna a Bergamo: il 10 marzo al ChorusLife Arena «Bello di mamma»Enrico Brignano torna a Bergamo con il suo nuovo spettacolo «Bello di mamma». Enrico Brignano: “Mamma mia che pelo!” – matrimoni anni ‘50 e foreste inaspettate Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Enrico Brignano | Video; PalaTerni, Enrico Brignano ‘conquista’ la città: oltre settemila biglietti venduti. Prevendita ‘top’ per Gigi D’Alessio e Gianni Morandi; Enrico Brignano torna a Bolzano con Bello di mamma: il 9 aprile al Palasport; Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 22 febbraio: Carlo Conti super ospite di Fazio. Enrico Brignano arriva alla ChorusLife Arena con lo spettacolo Bello di mamma!Enrico Brignano arriva a Bergamo. L’attore, comico e cabarettista, showman apprezzato in tv e a teatro, sarà in scena alla ChorusLife Arena martedì 10 marzo alle 21 con lo spettacolo Bello di mamma! ... bergamonews.it Enrico Brignano il 10 marzo alla Chorus Arena di BergamoDopo il successo de I 7 Re di Roma, Enrico Brignano torna al teatro più personale con «Bello di mamma!», il suo nuovo one man show prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni. Lo spettacolo, già ... ecodibergamo.it Questa domenica a Che Tempo Che Fa torna Enrico Brignano, a teatro con il tour “Bello di Mamma” - facebook.com facebook