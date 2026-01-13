Riqualificazione di viale Ceccarini | sostituzione di un esemplare di pino all' incrocio con viale Nievo
Sono in corso i lavori di riqualificazione di viale Ceccarini, con la sostituzione di un pino all’incrocio con viale Nievo. Questi interventi fanno parte di un progetto di rigenerazione urbana volto a migliorare gli spazi pubblici e a conservare il patrimonio verde della città, garantendo un ambiente più curato e sostenibile per residenti e visitatori.
Proseguono a pieno ritmo i lavori di rigenerazione urbana del centro cittadino e, con essi, l’attività di monitoraggio costante sul patrimonio verde della città. Nell’ambito del cantiere che interessa il tratto di viale Ceccarini compreso tra viale Milano e viale Dante, l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
