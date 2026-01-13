Riqualificazione di viale Ceccarini | sostituzione di un esemplare di pino all' incrocio con viale Nievo

Sono in corso i lavori di riqualificazione di viale Ceccarini, con la sostituzione di un pino all’incrocio con viale Nievo. Questi interventi fanno parte di un progetto di rigenerazione urbana volto a migliorare gli spazi pubblici e a conservare il patrimonio verde della città, garantendo un ambiente più curato e sostenibile per residenti e visitatori.

Riccione, verrà abbattuto un pino su viale Ceccarini per motivi di sicurezza - Proseguono a pieno ritmo i lavori di rigenerazione urbana del centro cittadino e, con essi, l'attività di monitoraggio costante sul patrimonio verde della città.

Viale Ceccarini, addio avvallamenti. Al via i lavori per rifare l'asfalto - Terminati gli interventi di riqualificazione della pista ciclopedonale lungo viale Ceccarini, a monte della ferrovia da ieri mattina sono cominciati i

