Ottavo Colle partono i lavori per riqualificare l' area giochi finita nel mirino dei vandali

A Ottavo Colle sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area giochi tra via Duccio di Buoninsegna e via Andrea di Bonaiuto. L'intervento, atteso da anni, mira a ripristinare e migliorare gli spazi destinati ai bambini, garantendo maggiore sicurezza e fruibilità per la comunità locale. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici della zona.

