Salernitana differenziato per Cabianca e Inglese

La Salernitana prosegue la preparazione in vista della partita contro l’Atalanta U23, in programma domenica 18 gennaio allo stadio Comunale di Caravaggio alle 12:30. La squadra ha svolto un allenamento differenziato per Cabianca e Inglese, mentre il resto del gruppo si è concentrato sulla tattica e sul lavoro fisico in vista del prossimo impegno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue la preparazione della Salernitana in vista del lunch match contro l'Atalanta U23, in programma domenica 18 gennaio allo stadio Comunale di Caravaggio (calcio d'inizio 12:30). Questo pomeriggio gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno aperto la seduta con un lavoro di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi a partite a tema a campo ridotto. Differenziato per Eddy Cabianca e Roberto Inglese. Gli allenamenti riprenderanno domani alle 15:00, sempre al Mary Rosy.

