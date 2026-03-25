verso la giornata internazionale rifiuti zero

Il 30 marzo si tiene la Giornata internazionale dei rifiuti zero, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con una risoluzione approvata nel dicembre 2022. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di ridurre la produzione di rifiuti e promuovere pratiche di gestione sostenibile.

Il 30 marzo si celebra la Giornata internazionale dei rifiuti zero, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con una risoluzione adottata nel dicembre 2022. L’obiettivo è promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e rafforzare la consapevolezza sull’impatto dei rifiuti sull’ambiente. L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’Agenda 2030 e richiama governi, imprese e cittadini a ripensare il modo in cui le risorse vengono utilizzate e smaltite. Secondo le Nazioni Unite, il settore dei rifiuti contribuisce in modo significativo alla cosiddetta triplice crisi planetaria: cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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