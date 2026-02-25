Un foulard per la Giornata Internazionale della Donna

Un foulard celebrativo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra l’8 Marzo. E' l'iniziativa promossa dalla Sartoria Comella di Aversa che ha deciso di trasformare l’accessorio simbolo dell’eleganza femminile in un potente strumento di sensibilizzazione. L’idea creativa della maison parte da un capovolgimento semantico. Se il giallo fa da sfondo come omaggio alla tradizione dell'8 Marzo, il rosso diventa il protagonista narrativo. Un "filo rosso" che lega la prevenzione alla forza. Attraverso il recupero dell'iconografia classica e della scaramanzia napoletana, il colore si fa argine contro l'inganno e la prevaricazione e l’accessorio sartoriale diventa un manifesto di forza, rispetto e libertà. “Un filo rosso attraversa queste trame - afferma il Cavaliere Davide Comella, patron della maison - come un legame invisibile ma potente: unisce storie, voci e battiti di donne diverse. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ravenna celebra l’8 marzo: mostre, concerti, teatro e camminate per la Giornata internazionale della donnaRavenna organizza eventi per l’8 marzo, festa della donna, a causa dell’importanza di promuovere il rispetto e la parità.

8 Marzo: un calendario di eventi in occasione della giornata internazionale della donnaIl Comune di Arezzo organizza una serie di eventi per l’8 marzo, giornata internazionale della donna, per celebrare e promuovere i diritti femminili.

