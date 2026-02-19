I social media sono progettati per creare dipendenza? È questa l’accusa pesantissima che ha portato il Ceo di Meta davanti a un tribunale di Los Angeles

Il tribunale di Los Angeles ha convocato Mark Zuckerberg, CEO di Meta, per rispondere alle accuse di aver reso i social media strumenti di dipendenza. La causa sostiene che le piattaforme siano studiate appositamente per catturare l’attenzione degli utenti e mantenerli attivi a lungo. Durante l’udienza, sono stati mostrati esempi di funzionalità progettate per stimolare l’uso continuo, come notifiche e algoritmi personalizzati. La questione si concentra su come queste strategie influenzino il comportamento degli utenti, specialmente tra i più giovani.

( a skanews) — Il ceo di Meta Mark Zuckerberg chiamato da un tribunale di Los Angeles per testimoniare in un processo senza precedenti sulla dipendenza dai social media. L'accusa è che Instagram e altre piattaforme, fra cui anche Google, sarebbero state deliberatamente progettate per rendere dipendenti i giovani utenti. Il processo ha preso forma in seguito alla denuncia di una giovane e prende di mira non i contenuti ma la struttura stessa dei social appunto, i loro algoritmi e il loro funzionamento.

