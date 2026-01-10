Maltempo in Toscana | nuova allerta gialla per ghiaccio e mareggiate Le zone a rischio
Nelle ore di sabato 10 gennaio 2026, la Toscana è sotto allerta gialla a causa di condizioni meteorologiche avverse. La regione, inclusa l’intera costa e l’arcipelago, è interessata da mareggiate residue e rischio di ghiaccio, che possono influire sulla sicurezza e sulla viabilità. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa situazione.
n queste ore di sabato 10 gennaio 2026 tutta la costa toscana, compreso l'arcipelago, è interessata da residue mareggiate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Maltempo in Toscana: mareggiate e vento forte, allerta gialla per martedì 16. Le zone a rischio
Leggi anche: Maltempo in Toscana: mareggiate e vento forte, scatta l’allerta gialla per domenica 26. Le zone a rischio
Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri; Maltempo, pioggia, vento, neve e mareggiate: allerta meteo in Toscana; Meteo e neve in Toscana, non è finita – C’è una nuova allerta: attenzione nelle prossime ore; Maltempo, in Toscana nuova allerta gialla per neve.
Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri - Meteo Toscana, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso codice arancione sulla costa centro- lanazione.it
Maltempo: nuova allerta gialla per neve in Toscana, coinvolta anche Siena e provincia - Emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale una nuova allerta gialla per rischio neve nella giornata di domani 10 gennaio sulla Toscana orientale. radiosienatv.it
Maltempo: allerta per pioggia, vento e mareggiate in Toscana - L'allerta meteo è valida per domani, venerdì 9 gennaio, con codice giallo per temporali e raffiche di vento e arancione per mareggiate ... intoscana.it
Maltempo e blackout a bordo, cargo in avaria al largo della Toscana | VIDEO - facebook.com facebook
Meteo in Toscana: quota neve, maltempo e allerte - Le ultime previsioni x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.