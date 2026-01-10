Maltempo in Toscana | nuova allerta gialla per ghiaccio e mareggiate Le zone a rischio

Nelle ore di sabato 10 gennaio 2026, la Toscana è sotto allerta gialla a causa di condizioni meteorologiche avverse. La regione, inclusa l’intera costa e l’arcipelago, è interessata da mareggiate residue e rischio di ghiaccio, che possono influire sulla sicurezza e sulla viabilità. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa situazione.

