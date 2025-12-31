Meteo sarà un Capodanno sotto zero In montagna scatta l' allerta gialla per vento forte

Per il primo gennaio, si prevede un Capodanno caratterizzato da temperature sotto zero e condizioni di vento forte sulla fascia appenninica di crinale. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per venti di burrasca moderata, con raffiche che potranno superare i 74 km/h, in particolare dalla sera. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante le festività.

Per la giornata di giovedì, 1 gennaio, sulla fascia appenninica di crinale, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Kmh) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, in ulteriore rinforzo dalla serata. Sulla fascia appenninica di crinale sono, inoltre, previste deboli.

