Allerta gialla per frane per comuni di alta collina e montagna piacentina

La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla per frane nei comuni di alta collina e montagna di Piacenza. L’allerta è valida dalla mezzanotte del 10 febbraio e durerà 24 ore. Le autorità invitano i residenti a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti. Nessun rischio immediato ma bisogna restare sempre vigili.

Per la giornata di martedì 10 febbraio sono previste precipitazioni localmente intense: l’avviso della protezione civile . A diramare l’avviso valido dalla mezzanotte del 10 febbraio per 24 ore, la protezione civile dell’Emilia-Romagna. «Per la giornata martedì 10 febbraio – riporta il bollettino - sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sulla zona appenninica centro-occidentale, dove saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Questa mattina, le autorità hanno emesso un nuovo avviso di allerta meteo.

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, i comuni di montagna e collina della provincia di Piacenza, da Cerignale a Pianello, si sono risvegliati imbiancati.

