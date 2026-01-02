Maltempo raffiche di libeccio fino a 80 chilometri orari | prorogata l' allerta meteo gialla per mareggiate

L’allerta meteo gialla per mareggiate, a causa di raffiche di libeccio fino a 80 km/h, è stata prorogata fino alle 12 di sabato 3 gennaio. La Protezione Civile regionale ha confermato la criticità, estendendo la validità del bollettino meteo di venerdì 2 gennaio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del mare e di seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Prorogata fino alle 12 di sabato 3 gennaio l'allerta gialla per mareggiate. La protezione civile regionale infatti con il bollettino meteo di venerdì 2 ha esteso la validità della criticità in corso. Previste oggi raffiche di Libeccio fino a 80-100 chilometri orari sull'arcipelago a nord di.

