Allerta meteo per vento forte e mare agitato | le zone campane interessate
La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo per venti intensi da nord-ovest e mare agitato, con possibili mareggiate. La segnalazione riguarda le zone della regione interessate da condizioni meteorologiche avverse, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza delle persone e delle attività.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti nord-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Entra in vigore alle 20 di questa sera e permane fino alle 14 di domani, giovedì 8 gennaio. L’allerta meteo per vento e mare non è associata a codice colore. Il bollettino è verde per quanto riguarda la criticità idrogeologica: le precipitazioni saranno infatti in attenuazione o in esaurimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per vento forte, raffiche fino a 88 km/h: le zone a rischio il 2 gennaio
Leggi anche: Allerta meteo gialla in Campania: le zone interessate
Allerta per vento forte sulle zone costiere dalle 00 di martedì 6 e fino alle 12 di mercoledì 7 gennaio; Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per vento forte, raffiche fino a 88 km/h: le zone a rischio il 2 gennaio; Allerta meteo su Bari per Capodanno: in arrivo forte vento; Maltempo in Toscana, arrivano vento a 100 all’ora e mareggiate: allerta gialla. Risveglio di Capodanno fino a -10°.
Allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti nord- msn.com
Meteo, allerta arancione e gialla il 6 gennaio 2026 in Italia: ecco dove - Scatta la duplice allerta meteo arancione e gialla in Italia nel giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio 2026. meteo.it
Svolta Meteo: l’Epifania porta freddo e neve. A Venezia allerta vento forte - Temperature e clima in miglioramento nel weekend ... lavocedivenezia.it
A Roma l’inverno si fa con poco: qualche allerta meteo e le foglie nei tombini, gli alberi spogli, le grondaie che gracchiano insieme a qualche corvo, il livello del Tevere che sale e le luci calde che si bagnano nell’acqua. x.com
: ` L'avviso regionale di allerta meteo prevede per la (che comprende , , , ) i - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.