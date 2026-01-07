La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo per venti intensi da nord-ovest e mare agitato, con possibili mareggiate. La segnalazione riguarda le zone della regione interessate da condizioni meteorologiche avverse, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza delle persone e delle attività.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti nord-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate. L'avviso riguarda l'intero territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Entra in vigore alle 20 di questa sera e permane fino alle 14 di domani, giovedì 8 gennaio. L'allerta meteo per vento e mare non è associata a codice colore. Il bollettino è verde per quanto riguarda la criticità idrogeologica: le precipitazioni saranno infatti in attenuazione o in esaurimento.

© Anteprima24.it - Allerta meteo per vento forte e mare agitato: le zone campane interessate

