Allerta arancione per mareggiate nuova fase di maltempo | vento fino a 100 km h onde di 5 metri

Allerta arancione per mareggiate in Toscana, con vento fino a 100 km/h e onde di 5 metri. Dopo giorni di neve e gelo, la regione si appresta a fronteggiare questa nuova fase di maltempo, che potrà influire sulle condizioni del mare e sulla sicurezza delle aree costiere. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Dopo giorni segnati da neve, ghiaccio e temperature gelide, la Toscana si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo. La Sala operativa della protezione civile regionale ha infatti emesso un’allerta arancione per mareggiate sulla costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago Toscano, valida dalle 12 di domani, venerdì 9 gennaio, e per il resto della giornata. A partire dalla mezzanotte di oggi è già attiva un’allerta gialla per le stesse zone. Allerta gialla per vento e rischio idrogeologico. Contestualmente, per la giornata di domani, 9 gennaio, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte della Toscana centro-settentrionale, a causa delle precipitazioni previste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

